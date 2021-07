Le PSG fait partie des clubs intéressés par Houssem Aouar selon ESPN

Après avoir annoncé les arrivées de Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi – et en attendant les officialisations de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma – le PSG souhaite recruter un nouvel élément pour son milieu de terrain lors de ce mercato estival. Si les pistes menant à Paul Pogba et Eduardo Camavinga sont apparues ces derniers jours, le club de la capitale étudie également d’autres profils.

Et selon les informations d’ESPN, le PSG fait partie des clubs intéressés par le milieu de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar. Cependant, Arsenal semble avoir une longueur d’avance dans ce dossier. Mais avant tout, le club anglais devra vendre certains éléments de son milieu de terrain (Granit Xhaka et Lucas Toreira sont notamment cités) avant de formuler une offre officielle. Toujours selon ESPN, l’OL serait prêt à céder son joueur (sous contrat jusqu’en 2023) pour une somme avoisinant les 25M€. “Les Gunners sont susceptibles de faire face à la concurrence de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain et une équipe espagnole dont le nom n’a pas filtré.” De son côté, l’international français de 23 ans serait ouvert à l’idée de rejoindre la Premier League même si le club londonien ne disputera pas de Coupes d’Europe cette saison.

Statistiques 2020-2021 de Houssem Aouar*

: 30 matches disputés (1.789 minutes) – 7 buts et 3 passes décisives Coupe de France : 3 matches disputés (151 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

Source : Transfermarkt