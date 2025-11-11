Le PSG fera une offre à Dayot Upamecano à une seule condition

Ces derniers jours, le nom de Dayot Upamecano a été associé au PSG. Le club de la capitale bougera dans ce dossier uniquement s’il ne prolonge pas au Bayern.

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano n’a pas encore donné son accord pour prolonger avec le club allemand. L’international français attise les convoitises de plusieurs clubs, dont le PSG. RMC Sport indique que la direction du Bayern continue aujourd’hui de négocier activement avec son entourage afin de le convaincre de prolonger l’aventure avec un club qu’il a rejoint en 2021. « Mais si cela n’aboutit pas, le Français aura selon nos informations une proposition du PSG sur la table. Le 1er janvier 2026, il pourra signer un préaccord avec l’équipe de son choix », indique le média sportif.

Le Real Madrid aussi en embuscade

Ce dernier indique que le PSG n’est pas seul sur le dossier Dayot Upamecano. Le Real Madrid a pris la température mais le PSG reste en embuscade et se positionnera plus clairement s’il ne prolonge pas au Bayern, assure RMC Sport. Présent en conférence de presse ce mardi, le défenseur central a évoqué une possible arrivée au PSG dans un futur proche. Il avait alors expliqué : « Le Paris Saint-Germain c’est un très, très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l’instant je n’ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l’équipe de France. La saison est encore longue et j’ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j’espère remplir nos objectifs pour la fin de saison. »