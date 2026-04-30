Le PSG fortement représenté dans les distinctions des 1/2 aller de C1

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un magnifique spectacle en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-2). Ils sont fortement représentés dans l’équipe des demi-finales aller.

En demi-finale de la Ligue des champions, le PSG affronte le Bayern Munich dans une finale avant l’heure. La manche aller, au Parc des Princes, a offert un récital de buts avec un léger avantage pour les Rouge & Bleu (5-4). Comme après chaque phase, l’UEFA a dévoilé le onze des demi-finales aller. Et dans cette dernière figure quatre joueurs du PSG.

Ousmane Dembélé élu joueur de la semaine

Deuxième buteur du PSG dans cette rencontre, Joao Neves est présent au milieu de terrain aux côtés de son compatriote et coéquipier à Paris, Vitinha. Double buteur, Khvicha Kvaratskhelia figure aussi dans cette équipe type, tout comme Ousmane Dembélé, qui est impliqué sur trois buts contre les Munichois (deux réalisations, une passe décisive). Le numéro 10 du PSG a aussi été élu joueur de la semaine. Il était en concurrence avec son compatriote Antoine Griezmann. Les quatre équipes ont placé au moins deux joueurs dans l’équipe type. Le Bayern suit de près le PSG (3 joueurs), alors que l’Atlético et Arsenal en placent deux.

Le XI de la semaine : Raya (Arsenal) – Upamecano (Bayern), Pubill (Atlético), Gabriel (Arsenal) – Olise (Bayern), Vitinha (PSG), Neves (PSG), Kvaratskhelia (PSG) – Griezmann (Atlético) – Dembélé (PSG), Diaz (Bayern)