Le PSG a réalisé une nouvelle saison historique lors de l’exercice 2025-2026. Il est fortement représenté dans les nommés pour les Globe Soccer Awards 2026.

La fin d’année est synonyme de cérémonie pour récompenser les meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes de l’année. Après le Ballon d’Or, la cérémonie des Globe Soccer Awards aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce jeudi, les différents nommés pour les trophées de cette 17e édition ont été dévoilés. Et le PSG est fortement représenté dans les nommés dans les différentes catégories. Architecte des succès du club de la capitale, Luis Enrique est nommé pour le titre de meilleur entraîneur. Il est en concurrence avec Mikel Arteta (Arsenal), Cristian Chivu (Inter), Unai Emery (Aston Villa), Cesc Fàbregas (Côme), Hansi Flick (Barcelone), Luis de la Fuente (Espagne), Vincent Kompany (Bayern Munich), Pere Romeu (Féminines FC Barcelone) et Lionel Scaloni (Argentine).

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Quatorze joueurs nommés dans les différentes catégories.

De son côté, Luis Campos est nommé pour le titre de meilleur directeur sportif de l’année. Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes et Willian Pacho sont nommés pour le titre de meilleur défenseur. Les deux latéraux sont également nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année. Matvey Safonov est en lice pour le titre de meilleur gardien alors que Fabián Ruiz, Vitinha et João Neves sont nommés dans la catégorie meilleur milieu de terrain, tout en figurant eux aussi parmi les candidats au titre de meilleur joueur masculin. Warren Zaïre-Emery est nommé pour le trophée de meilleur joueur émergent. Enfin, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont en lice pour le titre de meilleur attaquant et celui de meilleur joueur masculin. Désiré Doué est lui nommé pour le titre de meilleur joueur. Le PSG est en lice pour le titre de meilleur club de l’année. Pour voter pour les Parisiens, cela se passe ici.

Paris Saint-Germain is nominated for Best Men's Club at the 2026 BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards. 🏆



Vote for the finalists on the Globe Soccer App or at https://t.co/ZFEV3ADLxv@PSG_inside pic.twitter.com/1V5d37lCGe — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2026









