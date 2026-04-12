Le PSG fortement supporté lors du quart de finale retour contre Liverpool

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions. Il pourra compter sur de très nombreux supporters.

Vainqueur de Liverpool sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0), le PSG voudra terminer le travail mardi soir à Anfield pour atteindre pour la troisième année de suite les demi-finales de la Champions League. Et pour cela, il pourra compter sur le soutien de ses supporters dans les travées du stade anglais.

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Un parcage visiteur plein à craquer

En effet, selon les informations de RMC Sport, le parcage visiteur d’Anfield sera plein à craquer. Il y aura en effet environ 3000 supporters du PSG en Angleterre. Cela représente 5% de la jauge d’Anfield, comme le veut le règlement de l’UEFA, indique le média sportif. Comme d’habitude, ils donneront de la voix et pousseront les joueurs de Luis Enrique à se donner à fond sur le terrain pour aller chercher la qualification en demi-finale de la Ligue des champions pour affronter soit le Bayern Munich soit le Real Madrid, qui se défieront en quarts de finale retour à l’Allianz Arena mercredi soir, après la victoire des Bavarois au Santiago Bernabeu lors de la manche aller (1-2).