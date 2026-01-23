Le PSG fortement supporté pour le match contre Auxerre

Ce vendredi soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Auxerre dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Les Parisiens pourront compter sur le soutien de leurs supporters.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement à Auxerre dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Les Parisiens tenteront de s’imposer contre les Auxerrois afin de récupérer la première place à Lens, qui affrontera Marseille demain soir. Pour cette rencontre contre l’avant-dernier, devra faire sans de nombreux joueurs, mais il pourra, comme à chaque fois, compter sur ses supporters.

600 Ultras présents à Auxerre

En effet, comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, 880 supporters du PSG, dont 600 Ultras, sont attendus pour garnir le parcage visiteur du stade de l’Abbé-Deschamps. Comme à leur habitude, il devrait mettre une grosse ambiance pour aider les joueurs à aller chercher la victoire contre les Auxerrois et reprendre la première place avant son huitième et dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions contre Newcastle mercredi soir au Parc des Princes.