Le PSG gagne de deux buts contre l’AJA… mais perd deux cadres !

Contre l’AJ Auxerre, le PSG devait se rassurer après sa défaite au Stade Vélodrome. Si les Parisiens ont goûté de nouveau à la victoire, ils ont néanmoins perdu deux de leurs cadres…

Une victoire… mais à quel prix ?! Le Paris Saint-Germain recevait l’AJA pour la 6ème journée de la Ligue 1. Après sa contre performance en terre phocéenne, le PSG voulait retrouver la tête du classement avec un succès. Au coup d’envoi, Luis Enrique décide de faire largement tourner son effectif avec la titularisation de trois titis (Zaïre-Emery, Mayulu et Mbaye) et de laisser sur le banc Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Bradley Barcola. Fabian Ruiz était lui carrément en tribunes.

Les Parisiens démarrent parfaitement la rencontre grâce au premier but d’Ilya Zabarnyi chez les Rouge & Bleu qui reprend en première intention une merveille de passe de Vitinha. Mais quelques instants plus tard, le Portugais laisse sa place à Achraf Hakimi. La stupéfaction est totale, puisque d’apparence, il ne semble pas souffrir d’une blessure. Le milieu de terrain échange quelques mots avec le médecin du club avant de s’asseoir avec ses coéquipiers. Quelques minutes plus tard, le PSG n’est à nouveau pas épargné par les pépins physiques avec cette fois-ci Kvicha Kvaratskhelia qui est obligé de laisser sa place à la pause à Bradley Barcola. Le Géorgien semble souffrir de la cuisse gauche. En deuxième mi-temps, les centraux parisiens se mettent en avant grâce au but de Lucas Beraldo, qui reprend de la tête un magnifique centre de Senny Mayulu.

Les hommes de Luis Enrique vont tranquillement le second acte, en ne voulant surtout pas se blesser. À noter les entrées en jeu de deux autres titis parisiens, qui ont aussi fait leur début en Ligue 1, Quentin Ndjantou, qui s’est procurée de belles situations, et Mathis Jangeal. Les deux joueurs ont respectivement 18 et 17 ans.

Score finale, 2-0 pour le PSG qui est de retour en tête du classement… Mais pourrait perdre deux joueurs majeurs avec Vitinha et Kvara et ceci… à 4 jours d’affronter le Barça en Ligue des Champions dans une équipe déjà bien décimée par les blessures.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi de ce PSG / AJA. Bon match à toutes et à tous !!!

02′ La belle percée de Kvaratskhelia qui frappe, mais ça passe devant le but et personne peut la couper

05′ Le nouveau déboulé de Ramos sur le côté droit. Il entre dans la surface et frappe. Bien repoussé par Léon puis dégagé en corner par la défense en corner… Mais ça ne donne rien derrière.

11′ Pendant que le match se déroule, revenons sur le tifo exceptionnel sur tout le Parc des Princes qui a mis à l’honneur le collectif du PSG, Luis Enrique et surtout, Ousmane Dembélé. Tout simplement magnifique !

🚨 LE TIFO XXL DU PARC DES PRINCES RENDANT HOMMAGE À OUSMANE DEMBELE, LUIS ENRIQUE ET LE PSG DANS SON ENSEMBLE !!!



ÉMOUVANT 🥹❤️💙 pic.twitter.com/MnS4J1K1Xu — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 27, 2025

15′ À noter que le Paris Saint-Germain démarre cette rencontre avec 3 titis parisiens (Zaïre-Emery, Mayulu, Mbaye).

20′ Grosse semelle sur Gonçalo Ramos. L’arbitre donne une faute (et pas de carton jaune), le coup franc qui suit voit Beraldo remprendre le ballon de la tête mais ça passe à côté du cadre de Léon.

24′ Kvaratskhelia et Hernandez restent tous les deux au sol après deux gros coups reçus. Plus de peur que de mal, les deux joueurs se relèvent. Sur le coup franc qui suit, sur le côté aux 25 mètres, Lee Kang-In met la balle dans la surface de réparation, mais personne ne peut la reprendre.

32′ LE BUUUUUUT D’ILYA ZABARNYI !!!!!! SON PREMIER AU PSG !!!! LE JOUEUR REPREND LE BALLON DE VOLÉE DE L’INTÉRIEUR DU PIED APRÈS UNE PASSE MAGNIFIQUE DE VITINHA !!! 1-0 !!!

35′ Confusion au Parc des Princes puisque Vitinha est déjà remplacé par Achraf Hakimi. Cela ressemble à de la précaution à 4 jours du match contre le Barça

39′ Belle percée de Mayulu, qui part de son camp et aux 40 mètres lance Kvara en profondeur. Mais Donovan Léon sort bien dans les pieds du Géorgien

44′ 4 minutes de temps additionnel.

45+2′ Kvaratskhelia semble s’être fait mal à la cuisse… Il faudra suivre ça…

Kvara semble s’être fait mal à la cuisse… à suivre 😕 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 27, 2025

45+4′ Le PSG mène à la pause grâce à un but de sa nouvelle recrue, Ilya Zabarnyi. Mais les Rouge & Bleu ont vu Vitinha sortir dès la 1/2h de jeu et Kvara semble aussi souffrir de la cuisse. Il faudra suivre son cas à la mi-temps.

45′ Kvicha Kvaratskhelia, qui semblait être touché à la cuisse, est remplacé par Bradley Barcola.

46′ Barcola est lancé en profondeur par Mayulu et se retrouve seul devant Léon… mais manque son duel. Dommage !

53′ Belle récupération parisienne avec Mbaye qui percute et décale Ramos aux abords de la surface de réparation, mais sa frappe est contrée en corner.

54′ SUR LE CORNER QUI SUIT BERAAALDOOOOO DOUBLE LA MISE. LE BRÉSILIEN REPREND BIEN DE LA TÊTE UN MAGNIFIQUE CENTRE DE MAYULU !!!! 2-0 POUR LE PSG !!!!

🚨 BUUUUUT DE BERALDOOOOOO !!! 2-0 POUR LE PSG !!!! pic.twitter.com/76q6GrvGu3 — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 27, 2025

58′ La grosse frappe de Danois touche le montant de Chevalier, qui semblait être battu !

62′ Senny Mayulu laisse sa place à un autre titi parisien, Quentin Ndjantou !

66′ Très bel arrêt de Chevalier sur une frappe puissante à ras de terre.

68′ Beraldo reste terre après un choc à la tête avec Mara.

70′ Le joueur revient sur le terrain avec un gros bandage au front.

74 La belle percée du titi Ndjantou qui tente une frappe de 25 mètres qui passe à côté du cadre ! Bien tentée !

77′ Après une multitude de corners, Bradley Barcola reprend de la tête mais ce n’est pas cadré

78′ Et de cinq ! Un cinquième titi fait son entrée en jeu, avec l’entrée de Mathis Jangeal (17 ans) à la place de Lee Kang-in.

87′ Lancé en profondeur, Quentin Ndjantou bute face à Léon ! Dommage

90′ 6 minutes de temps additionnel annoncé par l’arbitre assistant.

Feuille de match PSG / AJ Auxerre

6e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Thomas Léonard – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Alexandre Castro et Ludovic Rémy