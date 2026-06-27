Le PSG garde la possibilité de faire revenir Mathis Jangeal
Le Parisien nous apporte quelques détails intéressants sur le départ de Mathis Jangeal à Famalicao. ON apprend notamment l’existence d’une clause de rachat.
« Je pars avec beaucoup de
gratitude envers le club, mes coéquipiers, les entraîneurs, le
staff et les supporters pour leur amour inconditionnel. Le
PSG a marqué une partie importante de
ma vie et de ma carrière, et j’en suis très reconnaissant. Ce n’est
pas un adieu, mais un au revoir. Peu importe où l’avenir me mènera,
une partie de mon cœur restera à
Paris. »
Ces mots, ce sont ceux de
Mathis Jangeal,
lui qui s’est officiellement engagé avec le club portugais de
Famalicao ce vendredi. Et
désormais, on comprend un peu mieux ce « au revoir ». Car
oui, selon Le Parisien, le PSG a fait en
sorte d’inclure une clause de rachat au moment de laisser filer son
titi.
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Une clause à la Xavi Simons
Exactement comme avec Xavi Simons à l’époque. Et Ce n’est pas tout. Toujours selon LP, Si la décision de ne pas rapatrier Mathis Jangeal est prise, le club de la capitale possède tout de même 30% sur une future revente du joueur. Une très bonne nouvelle en somme.