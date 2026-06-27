Le PSG garde la possibilité de faire revenir Mathis Jangeal

Le Parisien nous apporte quelques détails intéressants sur le départ de Mathis Jangeal à Famalicao. ON apprend notamment l’existence d’une clause de rachat.

« Je pars avec beaucoup de gratitude envers le club, mes coéquipiers, les entraîneurs, le staff et les supporters pour leur amour inconditionnel. Le PSG a marqué une partie importante de ma vie et de ma carrière, et j’en suis très reconnaissant. Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir. Peu importe où l’avenir me mènera, une partie de mon cœur restera à Paris. »



Ces mots, ce sont ceux de Mathis Jangeal, lui qui s’est officiellement engagé avec le club portugais de Famalicao ce vendredi. Et désormais, on comprend un peu mieux ce « au revoir ». Car oui, selon Le Parisien, le PSG a fait en sorte d’inclure une clause de rachat au moment de laisser filer son titi.



À lire aussi :

Une clause à la Xavi Simons

Pour Mathis Jangeal, le #PSG conserve la priorité pour racheter le joueur (comme Simons à l’époque) et a aussi négocié 30% en cas de vente. #Mercato @le_Parisien_PSG https://t.co/5ToMcnJ2tV — Benjamin Quarez (@B_Quarez) June 27, 2026

Exactement comme avec Xavi Simons à l’époque. Et Ce n’est pas tout. Toujours selon LP, Si la décision de ne pas rapatrier Mathis Jangeal est prise, le club de la capitale possède tout de même 30% sur une future revente du joueur. Une très bonne nouvelle en somme.