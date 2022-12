Le PSG grappille une place au classement UEFA

L’UEFA a fait un point sur le classement des clubs européens alors que l’année civile se conclura dans quelques jours. Le PSG a notamment grappillé une place, se positionnant désormais cinquième.

L’année 2022 fermera bientôt ses portes et, avec elle, une année de football intense. Comme de coutume, L’UEFA fait un point sur le classement, par coefficients, des différents mastodontes du vieux continent à cette occasion. Un classement qui est dominé par Manchester City. Les Sky Blues passent, en effet, devant le Bayern Munich. Pour sa part, le PSG fait son entrée dans le top 5 et ce, au dépend du Real Madrid, pourtant dernier vainqueur de la Ligue des Champions qui passe sixième. Enfin, le FC Barcelone, Manchester United, la Juventus et l’Ajax Amsterdam parachèvent ce classement.

Le top 10 complet du classement UEFA des clubs