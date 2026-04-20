Le PSG grille un joker, l’OM éjecté du top 5… Les résultats de la 30e journée de Ligue 1

Les résultats de cette 30e journée de Ligue 1 maintiennent le suspense dans ce sprint final, aussi bien dans la course au titre que pour les places en Ligue des champions.

Deux semaines après son dernier match de Ligue 1, le PSG retrouvait le championnat après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais l’équipe de Luis Enrique a relancé le suspense dans la course au titre à la suite de sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2).

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Grâce à sa victoire en supériorité numérique contre le Toulouse FC (3-2), le RC Lens, avec un match en plus, revient à un point des Rouge & Bleu. La victoire des Gones contre le PSG relance aussi la lutte pour la qualification à la C1. La formation de Paulo Fonseca occupe désormais la troisième place et profite du match nul frustrant du LOSC contre l’OGC Nice (0-0). De son côté, le Stade Rennais n’a pas manqué son rendez-vous en s’imposant largement sur la pelouse du RC Strasbourg (3-0), qui a aussi laissé des forces face à Mayence (4-0) en Ligue Conférence. Les Bretons occupent la 5e place, à un point de l’OL. Ce week-end a surtout été marqué par les contre-performances de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille. Incapables de mettre en danger le FC Lorient, les Phocéens se sont inclinés face aux Merlus (0-2) et sont éjectés du top 5. Concernant l’ASM, elle est parvenue à arracher le match nul face à l’AJ Auxerre, après avoir été menée 2-0. Ainsi, seulement quatre points séparent le troisième, l’OL, du septième, l’AS Monaco.

Prochain adversaire du PSG ce mercredi, le FC Nantes était proche d’une victoire face au Stade Brestois, mais l’égalisation de Brendan Chardonnet au bout du temps additionnel (1-1) a porté un coup au moral des Canaris, qui se déplaceront au Parc des Princes en milieu de semaine dans un besoin urgent de résultat pour se maintenir. De son côté, le Paris FC s’est imposé face à la lanterne rouge, le FC Metz (3-1). Antoine Kombouaré a réussi sa mission en validant le maintien du PFC dans l’élite.

Les résultats de la 30e journée de Ligue 1

RC Lens / Toulouse FC (3-2)

FC Lorient / Olympique de Marseille (2-0)

Angers SCO / Le Havre (1-1)

LOSC / OGC Nice (0-0)

AS Monaco / AJ Auxerre (2-2)

FC Metz / Paris FC (1-3)

FC Nantes / Stade Brestois (1-1)

RC Strasbourg / Stade Rennais (0-3)

Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais (1-2)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 63 pts (+37 / 2 matchs en moins) RC Lens – 62 pts (+28 / 1 match en moins) Olympique Lyonnais – 54 pts (+15) LOSC – 54 pts (+15) Stade Rennais – 53 pts (+11) Olympique de Marseille – 52 pts (+18) AS Monaco – 50 pts (+7) RC Strasbourg – 43 pts (+9 / 1 match en moins) FC Lorient – 41 pts (-4) Paris FC – 38 pts (-6) Toulouse FC – 37 pts (-1) Stade Brestois – 37 pts (-6 / 1 match en moins) Angers SCO – 34 pts (-14) Le Havre – 30 pts (-13) OGC Nice – 29 pts (-22) AJ Auxerre – 25 pts (-14) FC Nantes – 20 pts (-21 / 1 match en moins) FC Metz – 15 pts (-39)