Le PSG Handball échoue à un but de la qualification au Final Four de l’EHF Champions League

La semaine dernière, le PSG Handball a concédé le match nul (30-30) sur son parquet contre Kiel en quart de finale aller de l’EHF Champions League. Ce jeudi, les coéquipiers de Nikola Karabatic se déplaçaient en Allemagne pour la manche retour. Pour se qualifier pour le Final Four, le cinquième en six ans, les Parisiens devaient s’imposer et ou concéder un match nul supérieur au score de la rencontre à Coubertin.

Un début de match à l’avantage du PSG Handball

Le PSG Handball réalise le meilleur début avec un avantage pris rapidement (1-3, 5e). Une avance qui va osciller entre plus trois et plus deux pour les Rouge & Bleu. Mais lors des dix dernières minutes de la première mi-temps, les Parisiens vont se retrouver en triple infériorité et voir les Allemands revenir à un but (14-15, 24e). Malgré ce six contre trois, le PSG ne va pas craquer et réussir à rentrer aux vestiaires avec une avance de deux buts (17-19).

Une balle de qualification à la dernière seconde du match

En seconde période, les joueurs de Raul Gonzalez ne vont pas marquer pendant pratiquement les cinq premières minutes. Mais Kiel ne va pas réussir à prendre l’avantage lors de ce début de seconde période compliqué pour Paris. Le club allemand va réussir à prendre, pour la première fois du match, le lead dans cette rencontre, à 20 minutes de la fin. Une avance qui va monter jusqu’à plus trois (24-21, 40e). Malgré ce coup dur, les Parisiens vont réussir à revenir dans le match et même à égaliser à trois minutes de la fin (31-31, 57e). Mais Kiel va réussir à reprendre l’avantage. Le PSG aura la balle de la qualification mais Luc Steins a vu sa tentative stopper par le gardien allemand (33-32). Le PSG Handball ne verra donc pas le Final Four et devra encore patienter pour remporter sa première Ligue des Champions. Kiel rejoint le FC Barcelone, Kielce et Veszprém dans ce Final Four.