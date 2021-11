Jeudi dernier, le PSG Handball affrontait Toulouse dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Triple tenant du titre, le club de la capitale s’est facilement imposé contre les Toulousains (25-39) et donc validé leur place pour le Final Four de la compétition. Ce mardi soir, le tirage au sort de ce dernier a eu lieu.

Et le PSG a hérité de Chambéry, vainqueur d’Aix (27-26) au tour précédent. Dans l’autre demi-finale, il y aura une opposition entre Montpellier et Nantes. Les deux matches se joueront aux Arènes de Metz les 18 et 19 décembre. Cette saison, les Rouge & Bleu ont déjà affronté Chambéry en Liqui Moly Starligue. Et ils se sont imposés 36-29.