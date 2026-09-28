Le PSG Handball annonce la signature de Juri Knorr à partir de 2027

Le PSG Handball domine le championnat de France depuis plus de dix ans. Pour continuer à dominer le championnat français et exister en Europe, il a décidé de signer Juri Knorr.

Le PSG Handball a remporté les douze derniers titres de champion de France. Le club de la capitale souhaite poursuivre cette domination sur la Daikin Starligue et aller le plus loin possible en EHF Champions League, trophée qui lui échappe depuis l’arrivée de QSI à sa tête. Pour cela, il tente de renforcer son effectif avec les joueurs les plus prometteurs. Ce lundi, le PSG Handball a officialisé l’arrivée de Juri Knorr pour la saison 2027-2028. Il a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2030.

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Lié au PSG Handball jusqu’en juin 2030

Le demi-centre (26 ans) rejoindra donc le PSG Handball en provenance d’Aalborg la saison prochaine. Dans le communiqué d’annonce de son arrivée, Juri Knorr n’a pas caché sa joie de rejoindre un club comme le PSG. « Rejoindre le Paris Saint-Germain Handball représente une étape importante de ma carrière. C’est un club prestigieux, reconnu pour son ambition et son exigence au plus haut niveau. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement, de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et les supporters parisiens, et de tout donner pour contribuer aux succès du Club dans les années à venir. » Thierry Omeyer, manager général du PSG Handball, s’est réjoui de la signature de l’international allemand. « Nous sommes très heureux d’accueillir Juri au Paris Saint-Germain Handball. Il s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des meilleurs demi-centres européens. Sa vision du jeu, son efficacité devant le but et son leadership seront de véritables atouts pour notre équipe. Son arrivée s’inscrit pleinement dans le projet que nous construisons et dans les ambitions que nous portons pour les prochaines saisons, sur la scène nationale comme européenne. »