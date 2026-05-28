Le PSG Handball champion de France après sa victoire dans le choc face à Nantes

Dans un duel d’invaincus en championnat, le PSG Handball s’est imposé face à Nantes (34-31) et a remporté son 12e titre de champion de France d’affilée.

Ce mercredi soir à l’Accor Arena, le PSG Handball disputait une rencontre importante de sa saison. Dans le cadre de la 28e journée de Liqui Moly Starligue, le club parisien affrontait une autre équipe invaincue du championnat, Nantes. Un succès permettait aux Rouge & Bleu d’être officiellement sacrés champions de France pour la 12e fois d’affilée.

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Un 12e titre de champion de France d’affilée pour le PSG Handball

Dans ce choc du championnat, le PSG Handball a tenté de répondre à l’intensité des Nantais, qui pouvaient prendre la place de leader en cas de succès. Mais le H est rentré aux vestiaires avant une courte avance (12-13). Cependant, au retour des vestiaires, le club de la capitale a su renverser la tendance grâce notamment à un Elohim Prandi des grands soirs (9 buts et 5 passes décisives) et le portier Mikkel Lövkvist (14 arrêts), décisif dans les buts. Dans une grosse ambiance, les Parisiens ont peu à peu pris les commandes de la rencontre en comptant quatre buts d’avance à quelques minutes de la fin du match (30-26, 56e). Dans une fin de rencontre haletante, le PSG Handball s’est imposé sur le score de 34-31. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’être sacrés champions de France pour la 13e fois de leur histoire, le 12e d’affilée. Après avoir été éliminé en play-offs de la Ligue des champions, en demi-finale de Coupe de France et s’être incliné au Trophée des Champions en début de saison, le PSG Handball évite la saison blanche avec ce nouveau titre de champion.

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