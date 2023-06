Le PSG Handball champion de France pour la dixième fois

Hier soir, le PSG Handball recevait Nantes dans le choc de la 29e journée de Liqui Moly Starligue. Un succès et les Parisiens étaient sacrés champions de France. Dans un match âpre, les Parisiens ont réalisé leur objectif.

Comme la section masculine de football, le PSG Handball pouvait être sacré champion de France à une journée de la fin. Pour cela, les coéquipiers de Luka Karabatic devaient s’imposer – à domicile – contre Nantes. Un adversaire jamais simple pour les Rouge & Bleu. Le début de match est très accroché, mais ce sont les Rouge & Bleu qui font la course en tête (5-3, 8e). Le PSG qui va réussir à prendre trois buts d’avance un peu avant le quart d’heure de jeu (8-5, 12e). Un écart qui va fluctuer entre plus trois et plus deux. Les Parisiens rentrent aux vestiaires finalement avec une avance de trois buts (19-16). Le grand bonhomme de cette première mi-temps en attaque se nomme Kamil Syprzak avec pas moins de six buts.

Sous les yeux de Nasser al-Khelaïfi

En seconde période, le PSG Handball va rapidement se faire égaliser (19-19, 35e), ne marquant pas pendant cinq minutes. Les Nantais semblent mieux revenus dans la partie et sans un grand Andreas Palicka dans les buts, le match aurait pu totalement basculer. Sous les yeux de Nasser al-Khelaïfi, les deux équipes vont se rendre coup pour coup avec un score qui va très longtemps osciller entre plus un pour le PSG et égalité. Mais lors des cinq dernières minutes, les Parisiens vont réussir à prendre une avance de deux buts grâce notamment à un arrêt de Palicka sur un jet de 7 mètres pour finalement s’imposer de trois buts (35-32). Avec ce succès, le PSG Handball est sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, dont neuf de suite depuis 2015. Lors de cette rencontre, les Parisiens ont été soutenu par le Collectif Ultras Paris. Ce dernier a tenu à adresser un message de soutien à Sergio Rico avec une banderole et un chant. C’était aussi la dernière à domicile pour Petar Nenadic, Dainis Kristopans et Henrik Toft Hansen qui vont poursuivre leur carrière loin de Paris.