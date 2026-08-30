Le PSG Handball commence sa saison avec un trophée

Hier soir, le PSG Handball affrontait Montpellier lors du Trophée des champions. Dans un match accroché, les Parisiens se sont offert leur premier trophée de la saison.

La saison 2026-2027 du handball français a débuté hier soir avec le Trophée des champions entre le PSG et Montpellier. Pour ce premier trophée de la saison, les deux équipes se rendent coup pour coup dès le début de la rencontre (2-2, 4e). Les Parisiens vont réussir à prendre l’avantage (5-3, 9e) avant de tomber sur un Rémi Desbonnet en feu dans les buts montpelliérains avec neuf arrêts en première période. Grâce à cette performance, c’est Montpellier qui vire en tête à la mi-temps (8-12).

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Un match disputé

En seconde période, les deux équipes vont se montrer maladroites devant le but, le PSG Handball pouvant compter sur un Mikkel Lovkvist des grands soirs avec pas moins de dix arrêts sur ses douze de la soirée en seconde période. Grâce à son portier, le club de la capitale va réussir à revenir dans la rencontre et prendre l’avantage pour finalement s’imposer contre les Montpelliérains (21-19). Trois ans après leur dernier sacre dans la compétition, le PSG Handball soulève le Trophée des champions pour la sixième fois de son histoire après 2014, 2015, 2016, 2019 et 2023. Capitaine des Rouge & Bleu, Luka Karabatic est devenu le joueur le plus titré du PSG Handball avec ce Trophée des champions. Depuis son arrivée au PSG Handball durant l’été 2015, il a remporté 22 titres (11 championnats, trois Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et cinq Trophées des champions).