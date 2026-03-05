Le PSG Handball concède le nul en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball se déplaçait à Pelister en EHF Champions League. Les Parisiens ont concédé le nul en toute fin de rencontre (34-34).

Qualifié pour les barrages de l’EHF Champions League, le PSG Handball a encore deux matches de poules pour tenter d’obtenir la meilleure place possible. Hier soir, les Parisiens se déplaçaient à Pelister pour tenter de surfer sur leur victoire contre Szeged la semaine dernière (29-28). Le début de match est serré entre les deux équipes, qui se rendent coup pour coup (4-4, 5e). Les Parisiens vont ensuite réussir à prendre un léger avantage (5-7, 8e). Une avance qui va monter à plus trois (8-11, 16e). Les locaux vont réussir à revenir à moins un (14-15, 26e) mais le PSG Handball va rentrer aux vestiaires avec trois buts d’avance (15-18).

Une égalisation au buzzer

En seconde période, Pelister va réussir à revenir rapidement au score (18-18, 33e). Mais le PSG Handball va réussir à reprendre trois buts d’avance (18-21, 35e). La seconde période est rythmée, les deux équipes se rendent coup pour coup et le PSG Handball n’arrive pas à creuser l’écart, Pelister réussissant régulièrement à revenir à hauteur (24-24, 41e). Les Macédoniens vont même réussir à prendre les devants (27-26, 46e). Le PSG va courir après le score pendant une dizaine de minutes, avant de réussir à égaliser (29-29, 51e) avant de nouveau passer devant (29-30, 52e), prenant même deux buts d’avance (30-32, 55e). Mais alors qu’il se dirigeait vers une victoire, le PSG Handball va voir Pelister égaliser sur le buzzer (34-34). Lors de ce match, Yahia Omar a brillé avec 10 buts, tout comme Kamil Syprzak (6 buts) et Elohim Prandi (5 buts). Avec ce nul, le PSG Handball se classe quatrième de la poule, mais pourrait descendre en fonction des résultats de Szeged et de Gog. Les Parisiens retrouveront les parquets dimanche soir avec le choc de Liqui Moly Starligue contre Montpellier, avant de jouer son dernier match de phase de poules de l’EHF Champions League contre Magdeburg, champion en titre et invaincu lors de cette phase de poules.