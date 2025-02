Le PSG Handball concède le nul en Liqui Moly Starligue

Le PSG Handball n’a pas réussi la meilleure semaine de sa saison. Après sa défaite en Europe, il a concédé le nul en championnat ce dimanche contre Dunkerque.

Le retour de la trêve hivernale n’est pas une franche réussite pour le PSG Handball. S’il a réussi à s’imposer au bout de la séance de tirs au but contre Nantes en Coupe de France (40-39), le club de la capitale s’est incliné contre Plock en EHF Champions League jeudi (28-31). Pour leur troisième match de l’année 2025, les Parisiens se déplaçaient à Dunkerque pour le compte de la 16e journée de la Liqui Moly Starligue. Le début de la rencontre est serré, les deux équipes se rendant coup pour coup (3-3, 7e). Les locaux vont tout de même réussir à prendre une légère avance (7-5, 16e). Le score va ensuite osciller entre plus trois et plus un pour Dunkerque, sans que le PSG arrive à égaliser ou à passer devant. Les deux équipes vont rentrer aux vestiaires avec une avance d’un but pour les Nordistes (13-12).

La barre des 700 buts en championnat pour Mathieu Grébille

En seconde période, le PSG Handball va rapidement réussir à égaliser (14-14, 33e). Malgré plusieurs possibilités, les joueurs de Raul Gonzalez ne vont pas réussir à prendrerapidement l’avantage. Il faudra attendre la 44e minute de jeu pour voir le PSG réussir à enfin prendre l’avantage, avec deux longueurs d’avance (18-20). Une avance qui va osciller entre plus deux et plus un, mais qui ne va pas réussir à tenir jusqu’au coude sifflet final. Les deux équipes se quittent finalement sur un nul (27-27). Lors de cette rencontre, Mathieu Grébille, auteur de trois buts, a passé la barre des 700 buts en Liqui Moly Starligue. Avec ce partage des points, le PSG Handball reste deuxième, un point derrière Nantes. Les Parisiens retrouveront les parquets mercredi après-midi (18h45) avec le déplacement à Frédéricia en EHF Champions League avant de retrouver le championnat avec la réception d’Aix dimanche (17 heures).