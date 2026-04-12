Le PSG Handball continue sa très belle saison en Liqui Moly Starligue

Le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche avec la réception de Saint-Raphaël en Liqui Moly Starligue. Dans un match accroché, les Parisiens se sont imposés (36-34).

Après son élimination en barrages de l’EHF Champions League contre Veszprém jeudi soir, le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche après-midi avec la réception de Saint-Raphaël lors de la 23e journée de Liqui Moly Starligue. Le début du match est à l’avantage du PSG Handball. Les Parisiens mènent rapidement de cinq buts (6-1, 6e). Durant pratiquement toute la première mi-temps, le PSG Handball va réussir à maintenir une belle avance avant de voir les visiteurs revenir à deux buts (13-11, 22e) et même finir par égaliser à la mi-temps (16-16).

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Un match animé

Le début de la seconde période est similaire au début de match, le PSG Handball va rapidement prendre quatre buts d’avance (21-17, 35e) avant de voir Saint-Raphaël revenir petit à petit dans le match (24-22, 41e). Malgré ça, le PSG Handball va réussir à maintenir son avance, les visiteurs revenant tout de même à un but dans les dix dernières minutes (30-29, 52e). Dans les cinq dernières minutes, les Parisiens vont accélérer pour reprendre trois buts d’avance (33-30, 56e) pour finalement s’imposer de deux buts (36-34). Avec ce succès, le PSG Handball poursuit sa saison presque parfaite en championnat avec 22 victoires en 23 matches (un nul). Il conserve la tête de la Liqui Moly Starligue avec deux points d’avance sur Nantes. Le PSG Handball retrouvera les parquets mercredi soir avec la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier avant de se déplacer à Limoges en championnat samedi soir.