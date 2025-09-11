Le PSG Handball débute sa saison européenne par une défaite

Hier soir, le PSG Handball jouait son premier match de la saison en EHF Champions League contre Magdebourg. Et il s’est incliné (37-31) chez les champions d’Europe en titre.

Le PSG Handball commençait sa saison d’EHF Champions League hier soir avec un déplacement sur le parquet du dernier vainqueur de la compétition, Magdebourg. Le début de match est à l’avantage du PSG Handball, qui fait la course en tête (4-6, 8e). Mais le club allemand va rapidement réussir à faire son retard avant de prendre l’avantage devant son public (12-10, 15e). Ce dernier va maintenir son avance pour rentrer aux vestiaires avec une avance de quatre buts (21-17).

Le PSG n’a pas réussi à faire son retard en deuxième mi-temps

En seconde période, Magdebourg va rapidement creuser l’écart (27-22, 40e) et réussir à dominer le PSG Handball qui ne va jamais réussir à se rapprocher de son adversaire du soir (34-27, 50e). Les Allemands s’imposent finalement de six buts (37-31). Les Parisiens devront se relever lors de la deuxième journée de l’EHF Champions League contre Pelister, au stade Pierre de Coubertin, jeudi prochain. Lors de cette rencontre contre Magdebourg, Kamil Syprzak a brillé avec onze buts, alors que Yahia Omar et Elohim Prandi ont marqué cinq buts chacun. Dans les cages, Jannick Green n’a pas brillé avec seulement quatre arrêts sur 34 tentatives adverses. Le prochain match des Rouge & Bleu se déroulera dimanche après-midi (16 heures) avec le déplacement à Saint-Raphaël pour le compte de la deuxième journée de la Liqui Moly Starligue.





