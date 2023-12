Le PSG Handball doit se relancer en EHF Champions League

Le PSG Handball ne réalise pas sa meilleure saison en EHF Champions League. En neuf matches, il a déjà perdu quatre fois et fait un nul. Contre Aalborg ce soir (18h45), il devra s’imposer pour conserver ses chances de qualifications à la suite de la compétition.

Alors qu’il réalise un championnat parfait avec 12 victoires en 12 matches, le PSG Handball a plus de mal en EHF Champions League. Après neuf journées, le club de la capitale a déjà perdu quatre fois et concédé un match nul. En Europe, il reste d’ailleurs sur quatre rencontres sans victoires (3 défaites et un nul). Contrairement à l’année dernière, il sera très difficile pour les coéquipiers de Nikola Karabatic de se qualifier directement pour les quarts de finale de la compétition. Pour cela, ils doivent finir dans les deux premiers de leur groupe. Actuellement, ils sont sixièmes, avec un match en moins. En cas de succès ce soir, contre Aalborg, deuxième du groupe, le PSG Handball pourrait remonter à la quatrième place, à un point de son adversaire du soir.

A voir aussi : Nouvelle défaite pour le PSG Handball en Ligue des champions

Renouer avec le succès

Vainqueur à l’aller (33-30), le PSG Handball a encore cinq matches pour tenter de se qualifier directement pour les quarts de finale. Pour cela, il faudra faire un sans-faute et espérer des faux pas de ses concurrents. Mais le club de la capitale doit aussi se méfier de ses poursuivants derrière. En effet, il ne compte qu’un point d’avance sur la zone rouge. S’il termine dans les deux derniers de son groupe, il ne se qualifiera pas pour la suite de l’EHF Champions League. S’il ne termine pas dans les deux premiers de son groupe et pas dans les deux derniers, le PSG Handball jouera un huitième de finale en aller-retour fin mars-début avril. Ces huitièmes concerneront les équipes classées entre la troisième et sixième place des deux poules. Le troisième affrontant le sixième, le quatrième jouera le cinquième. Le PSG a donc tout intérêt à s’imposer au Danemark pour toujours rêver à un premier sacre en EHF Champions League.