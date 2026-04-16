Le PSG Handball éliminé en demi-finale de la Coupe de France

Hier soir, le PSG Handball affrontait Montpellier en demi-finale de la Coupe de France. Dans un match disputé, les Parisiens se sont inclinés (39-35).

Éliminé de l’EHF Champions League la semaine dernière, le PSG Handball avait encore deux compétitions à jouer cette saison. En championnat, les Parisiens sont leaders avec deux points d’avance sur Nantes. Hier soir, il jouait une demi-finale de Coupe de France avec un déplacement à Montpellier. Le début de match est serré entre les deux équipes (3-3, 6e) avant que le PSG Handball arrive à prendre une avance de deux buts (7-9, 15e) puis trois buts (10-13, 23e). Mais devant son public, Montpellier ne va pas lâcher et revenir à un petit but à la mi-temps (18-19).

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Un gardien montpelliérain en feu

Au retour des vestiaires, les Montpelliérains vont réussir à égaliser (23-23, 37e) arrivant même à prendre l’avantage et trois buts d’avance à un point moins de vingt minutes de la fin de la rencontre (28-25, 43e). Les joueurs du PSG Handball vont tenter de revenir au score mais vont tomber sur un Rémi Desbonnet en très grande forme dans les buts avec pas moins de dix parades. Les Parisiens n’arriveront finalement pas à refaire leur retard et s’inclinent de quatre buts (39-35). Pour s’offrir un titre cette saison, le PSG Handball devra remporter la Liqui Moly Starligue, seul trophée pour lequel il est encore en lice. Dans cette défaite, Kamil Syprzak a été le meilleur marqueur du PSG Handball avec dix réalisations. Il est suivi de près par Ferran Sole et ses sept réalisations. Dans les buts, Jannick Green a brillé avec 12 parades. Le PSG Handball retrouvera les parquets samedi soir avec le déplacement à Limoges dans le cadre de la 24e journée de Liqui Moly Starligue.