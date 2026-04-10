Le PSG Handball éliminé en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball jouait son barrage retour d’EHF Champions League. Les Parisiens n’ont pas réussi à retourner la situation après sa large défaite à l’aller.

Qualifié pour les barrages de l’EHF Champions League, le PSG Handball affrontait Veszprém à ce stade de la compétition. La semaine dernière, le club de la capitale avait été largement battu par les Hongrois (32-24). Pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, les Parisiens devaient donc réaliser un exploit, en s’imposant de minimum huit buts. Le début de match ne va pas dans le sens d’une remontée. En effet, les visiteurs mènent rapidement de trois buts (1-4, 4e). L’avance de Veszprém montera même jusqu’à plus quatre (2-6, 7e). Après un début de match compliqué, le PSG Handball va petit à petit revenir dans cette rencontre (8-10, 16e) avant d’égaliser lors des dix dernières minutes de la première mi-temps (12-12, 21e). Il prendra l’avantage pour la première fois du match à la 24e minute (15-14). Les Parisiens vont ensuite accélérer en fin de première mi-temps pour finalement rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance (20-18).

À lire aussi : Le PSG Handball surclasse Istres en Liqui Moly Starligue

Le PSG Handball n’a jamais réussi à faire trembler Veszprém

En seconde période, le PSG Handball va réussir à prendre rapidement quatre buts d’avance (23-19, 32e) et se rapprocher d’un exploit. Mais les visiteurs vont réussir à revenir dans le match pour s’éviter des sueurs froides lors de la fin du match (24-22, 36e). Veszprém va même reprendre l’avantage (24-25, 40e). Dans les quinze dernières minutes du match, les deux équipes vont se rendre coup pour coup, prenant à tour de rôle un léger avantage. Les deux équipes se quitteront finalement sur un match nul (35-35). Un résultat qui élimine le PSG Handball, qui a très certainement perdu sa qualification lors du match aller. En attaque, Kamil Syprzak a brillé avec dix buts. Yahia Omar a aussi performé avec neuf réalisations. Les Parisiens retrouveront les parquets dimanche avec la réception de Saint-Raphaël lors de la 23e journée de Liqui Moly Starligue.