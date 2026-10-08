Le PSG Handball en démonstration en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball recevait Celje en EHF Champions League. Devant son public, le club de la capitale s’est offert une belle victoire (46-25).

Après une victoire et une défaite, le PSG Handball retrouvait l’EHF Champions League hier soir avec la réception de Celje lors de la troisième journée de la phase de poules de la compétition européenne. Le début de match est serré. Mais le PSG Handball va ensuite réussir à prendre un bel avantage de quatre buts (7-3, 8e). Une avance qui va même monter jusqu’à plus 6 (11-5, 13e). En fin de première mi-temps, les Parisiens vont accélérer pour compter jusqu’à neuf buts d’avance (23-14, 27e), écart à la mi-temps (25-16).

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Un match prolifique offensivement pour le PSG

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination contre son adversaire du soir, dernier du groupe C et qui n’a pas encore gagné dans la compétition. Le score va passer les dix buts d’écart, restant très longtemps à plus 12 (31-19, 38e). Le PSG Handball ne sera pas inquiété durant cette deuxième mi-temps, le score ne descendant pas en dessous des plus dix, l’avance maximale montant jusqu’à plus 16 pour le PSG Handball (42-26, 49e). Les Parisiens s’imposeront finalement de onze buts (46-35) pour s’offrir leur deuxième victoire dans le groupe C et prendre provisoirement la tête de ce dernier. Dans ce match hyper offensif, Mar Elison et Elohim Prandi ont brillé avec sept buts chacun et un très beau 100% au tir. Mateo Maras a lui fait trembler les filets à six reprises (sur dix tentatives). Dans les buts, Mikkel Lovkvist a réalisé douze arrêts (sur 32 tirs subis). Le PSG Handball va retrouver les parquets avec la réception de Toulouse en Liqui Moly Starligue avant de retrouver Celje mercredi en EHF Champions League.