Encore engagé dans toutes les compétitions, le PSG Handball pense déjà à la saison prochaine avec deux nouvelles recrues officialisées.

Le PSG Handball avance dans son recrutement de la saison 2025-2026. Ce lundi, le club de la capitale a officialisé deux nouvelles recrues qui rejoindront les rangs parisiens à l’intersaison. L’ailier droit suédois Sebastian Karlsson et de l’arrière droit croate Mateo Maras seront des nouveaux joueurs du PSG à partir de la saison 2025-2026. Ils se sont engagés pour deux saisons, soit jusqu’en 2027

À lire aussi : Une prolongation de contrat au sein du PSG Handball

Le Suédois de Montpellier Sebastian Karlsson (29 ans) va apporter son expérience aux champions de France en titre et a exprimé sa fierté de rejoindre le PSG Handball, via le site officiel du club : « Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de jouer pour le Paris Saint-Germain Handball. C’est un grand club avec des ambitions énormes et je suis impatient de contribuer à son succès en apportant mon expérience sur le terrain. Je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même pour enrichir le palmarès de l’équipe et faire vibrer les supporters. »

Mateo Maras (23 ans), qui évolue au club hongrois du MOL Tatabanya KC, a aussi partagé sa joie de rejoindre dans quelques mois les Rouge & Bleu : « Rejoindre le Paris Saint-Germain Handball représente une opportunité exceptionnelle pour moi. Contribuer à l’élan d’une équipe aussi talentueuse, composée de joueurs de classe mondiale, est un véritable honneur. Ce nouveau chapitre de ma carrière sera une étape clé. J’ai hâte d’arriver à Paris l’été prochain et de défendre les couleurs Rouge & Bleu. » Avec l’arrivée du nouveau coach Stefan Madsen, le PSG Handball va lancer une nouvelle ère. Pour rappel, Karl Konan et Mikkel Løvkvist rejoindront aussi le club parisien l’été prochain.