Le PSG Handball poursuit sa belle saison en Liqui Moly Starligue

Leader de la Liqui Moly Starligue, le PSG se déplaçait à Dijon ce dimanche après-midi. Et les Parisiens se sont imposés après une rencontre serrée (27-34).

Après avoir validé sa qualification en barrages de l’EHF Champions League cette semaine, le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche après-midi avec un déplacement à Dijon pour le compte de la 18e journée de Liqui Moly Starligue. Le début de match est serré, les deux équipes se rendent coup pour coup (4-4, 6e). Ce sont les Parisiens qui vont réussir à prendre une petite avance (5-7, 10e) mais sans jamais réussir à prendre un avantage plus net. En effet, l’écart va stagner entre plus un et plus deux pour les Rouge & Bleu. Dijon va même réussir à égaliser (14-14, 26e) même si le PSG Handball va finalement rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance (14-16).

À lire aussi : Handball – Simen Lyse rejoint finalement plus tôt le PSG

Le PSG Handball a accéléré en fin de match

En seconde période, le mano a mano va se poursuivre, l’écart en faveur du PSG Handball oscillant entre plus trois et plus un. Il faudra attendre les 20 dernières minutes pour voir le PSG Handball prendre une avance confortable (20-24, 41e). Une avance qui va petit à petit augmenter au fur et à mesure que la fin de la rencontre approchait. Les Parisiens ne trembleront pas et s’imposeront finalement de sept buts (27-34) pour poursuivre leur très bonne saison en Liqui Moly Starligue (17 victoires, un nul) et conserver leur place de leader, à égalité de points avec Nantes, mais avec un match en moins par rapport aux Nantais. Les Parisiens retrouveront les parquets avec un déplacement à Pelister en EHF Champions League mercredi soir (20h45) avant le choc contre Montpellier en Liqui Moly Starligue samedi soir (20 heures).