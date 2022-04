Le PSG Handball poursuit sa saison de rêve en championnat

Le PSG Handball recevait Aix dans le choc de la 22e journée de Liqui Moly Starligue. Le premier accueillait le troisième. Le début de match est en la faveur des Parisiens qui arrivent à prendre rapidement deux buts d’avance (4-2, 6e). Une avance qui va même grimper à plus quatre (10-6, 15e). Le PSG va ensuite avoir un petit trou où il ne va pas marquer pendant trois minutes mais de l’autre côté, les filets ne tremblent pas non plus. Les coéquipiers de Yann Genty – auteur de neuf arrêts en première mi-temps – rentrent aux vestiaires avec une avance de quatre buts (18-14).

Les premières minutes de la seconde période sont rythmées par des arrêts des deux gardiens, le PSG Handball conservant ses quatre buts d’avance (19-15, 33e). Une avance qui va même monter jusqu’à plus neuf (31-22, 47e). La fin de match est gérée par les Parisiens même si Aix arrive à réduire le score à moins cinq, écart final (37-32). Le PSG Handball poursuit son sans-faute avec une 22e victoire en 22 matches et se rapproche de plus en plus du titre de champion de France.