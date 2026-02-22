Le PSG Handball poursuit sa très bonne saison en Liqui Moly Starligue

Le PSG Handball affrontait ce dimanche après-midi Aix en Liqui Moly Starligue. Et les Parisiens se sont imposés devant leur public pour conserver la tête du championnat.

Après son précieux succès en EHF Champions League contre Zagreb (24-35), le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche après-midi avec la réception d’Aix dans le cadre de la 17e journée de Liqui Moly Starligue. C’est le PSG qui prend le contrôle de cette rencontre dès les premières minutes (5-3, 7e). Les coéquipiers d’Elohim Prandi vont gérer la première mi-temps, comptant jusqu’à cinq buts d’avance (18-12, 28e) pour finalement retourner aux vestiaires avec une confortable avance de quatre réalisations (18-14).

Le PSG Handball n’a jamais tremblé

En seconde période, Aix va rapidement se rapprocher (18-17, 35e) et même revenir à hauteur du PSG Handball (18-18, 37e). Les deux vont ensuite se rendre coup sur coup, Aix arrivant même à mener pour la première fois du match (21-22, 42e). Mais les Parisiens ne vont pas paniquer et réussir à reprendre l’avantage à quinze minutes de la fin (24-23, 45e). Une avance qu’il va réussir à conserver et même accroître en fin de rencontre pour finalement s’imposer de quatre buts (32-28). Dans cette rencontre, Yahia Omar a brillé avec huit buts. Avec ce succès, le seizième en dix-sept matches (un nul), le PSG Handball conserve sa place de leader du championnat à égalité avec Nantes. Prochains matches pour les Rouge & Bleu, la réception de Szeged en EHF Champions League jeudi soir (20h45) avant un déplacement à Dijon dimanche 1er mars en Liqui Moly Starligue.