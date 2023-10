Le PSG Handball poursuit son sans-faute en championnat

Après sa défaite en EHF Champions League cette semaine, le PSG Handball retrouvait le championnat ce dimanche avec un déplacement à Dunkerque. Et les Parisiens ont retrouvé le gout de la victoire.

En milieu de semaine, le PSG Handball s’est incliné pour la première fois de la saison sur le parquet de Kielce en EHF Champions League (30-29). Ce dimanche, les coéquipiers de Nikola Karabatic, qui a reçu un bel hommage de la salle dunkerquoise, lui qui va prendre sa retraite à la fin de la saison, retrouvaient les parquets avec un nouveau déplacement à Dunkerque dans le cadre de la quatrième journée de la Liqui Moly Starligue. Le début de match est à l’avantage du PSG Handball avec une avance d’un but pendant une bonne partie de la première mi-temps (6-7, 11e). Les Parisiens vont ensuite réussir à prendre trois buts d’avance (8-11, 16e). Un avantage qui va continuer d’augmenter jusqu’à plus 5 (14-19, 25e) pour se terminer avec quatre buts d’avance à la pause pour les Rouge & Bleu (19-23).

Kamil Syprzak clinique

En seconde période, le PSG va poursuivre sa domination affichée en deuxième partie de première mi-temps et prendre rapidement sept buts d’avance (23-30, 36e). Le club de la capitale va contrôler la fin de match et maintenir une avance assez confortable. L’écart va monter jusqu’à plus 10 (28-38, 50e). Les Parisiens vont finalement s’imposer de neuf buts (33-42) et poursuivrent leur sans-faute en championnat avec une quatrième victoire en quatre matches. L’homme de la rencontre du côté du PSG se nomme Kamil Syprzak avec neuf buts sur ses neuf tirs. Elohim Prandi a aussi été prolifique avec sept buts. Prochain match pour le PSG Handball, le choc de la cinquième journée de la Liqui Moly Starligue contre Nantes, à domicile, dimanche à 17 heures.