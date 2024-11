Le PSG Handball poursuit son sans-faute en championnat

En déplacement sur le parquet d’Aix ce dimanche après-midi, le PSG Handball a livré un match intense pour poursuivre son sans-faute en championnat avec une victoire sur le fil (26-28).

Deux semaines après sa victoire dans le choc face à Montpellier (29-23), le PSG Handball retrouvait la Liqui Moly Starligue ce dimanche après-midi avec un déplacement sur le terrain d’Aix, à l’occasion de la 10e journée de championnat. Face à un adversaire en difficulté cette saison, les Rouge & Bleu voulaient poursuivre leur sans-faute en championnat après la trêve internationale. Et les joueurs de Raul Gonzalez ont accompli leur mission dans une rencontre disputée jusqu’au bout.

À lire aussi : Du mouvement au sein de l’effectif du PSG Handball

Le PSG Handballs s’impose sur le fil

Privé des deux joueurs majeurs Elohim Prandi et Luc Steins, le PSG Handball a été dominé dans le début de rencontre (3-1, 5e) mais a peu à peu réussi à rentrer dans la rencontre en égalisant assez rapidement (5-5, 12e). Mieux défensivement, les Parisiens ont ensuite pris l’ascendant sur leur adversaire (6-8, 17e) mais Aix restait dans le match et parvenait à égaliser quelques minutes plus tard. Au final, un 0-4 infligé par les champions de France en titre leur ont permis de regagner les vestiaires avec une avance de trois buts (11-14, 30e).

En seconde période, Aix est parvenu à revenir à un point (18-19, 40e) et a mis à mal la formation parisienne en reprenant l’avantage quelques minutes plus tard (21-19, 43e). Dans un duel âpre, les joueurs de Raul Gonzalez ont trouvé les ressources nécessaires pour refaire leur retard et repasser en tête grâce aux Titis Noa Narcisse et Wallem Peleka (22-23, 49e). Et alors que les deux formations étaient à égalité à cinq minutes de la fin du match (25-25, 55e), le PSG Handball a réussi à s’imposer sur le fil (26-28, 60e) pour poursuivre son sans-faute en Liqui Moly Starligue, avec une dixième victoire en autant de rencontres disputées. Grâce à ce succès, les Rouge & Bleu occupent seuls la tête du championnat (20 pts), devant Nantes (18 pts). Pour leur prochain match, ils se déplaceront au Sporting en EHF Champions League (mercredi à 20h45).