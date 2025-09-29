Le PSG Handball poursuit son sans faute en championnat

Si son début de saison européen est compliqué, le PSG Handball est impérial en championnat. Sur le parquet de Aix, il s’est offert une quatrième victoire en quatre matches.

Cette semaine, le PSG Handball a perdu de peu contre Szeged (31-29) en EHF Champions League. Les Parisiens ont perdu deux de ses trois matches européens depuis le début de la saison. En championnat, c’est beaucoup mieux puisqu’ils ont gagné leurs trois premiers matches. Sur le parquet de Aix, le PSG Handball voulait poursuivre son sans faute en championnat. Le début de match est serré, même si le PSG Handball prend les devants (4-5, 8e). Les Parisiens vont ensuite réussir à prendre un bon avantage (4-7, 10e). Mais les locaux ne vont pas lâcher et réussir à égaliser (9-9, 17e). Dans les dix dernières minutes de la première mi-temps, le PSG va accélérer et compter jusqu’à six buts d’avance (11-17, 26e). Les deux équipes rentrent finalement aux vestiaires avec une avance de cinq buts pour les Parisiens (14-19).

A voir aussi : Pas de premier titre pour le PSG Handball cette saison

En seconde période, le PSG va continuer sa domination et rapidement prendre une très confortable avance de huit buts (15-23, 36e). En démonstration, le PSG Handball va enfoncer son adversaire du jour pour compter jusqu’à 12 buts d’avance (17-29, 44e). Avec un Mikkel Lovkvist en feu dans les buts avec 16 parades, le club de la capitale ne sera jamais inquiété et s’imposera finalement de 13 buts (24-37) pour s’offrir un quatrième succès en quatre matches de Liqui Moly Starligue. En attaque, Omar Yahia a brillé avec huit réalisations alors que Sebastian Karlsson a réussi un joli 5/5. Ce beau succès permet aux Parisiens de conserver la tête du championnat à égalité de points avec Montpellier. Le PSG Handball retrouvera les parquets avec la réception de Dijon le 3 octobre dans le cadre de la cinquième journée de Liqui Moly Starligue.





