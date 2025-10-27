Le PSG Handball poursuit son sans-faute en championnat

Pour son dernier match avant la trêve internationale, le PSG Handball n’a pas tremblé en s’imposant contre Cesson Rennes et poursuit son sans-faute en championnat.

Le PSG Handball affiche deux visages en cette saison 2025-2026. En grande difficulté en EHF Champions League, les Rouge & Bleu sont en revanche intraitables en Liqui Moly StarLigue. À l’occasion de la 8e journée du championnat, les champions de France pouvaient enchaîner un huitième succès de rang face à Cesson Rennes.

8/8 pour le PSG Handball en championnat

Avant ce match, les joueurs de Stefan Madsen avaient pourtant la pression avec Nantes et Montpellier qui étaient provisoirement passés devant au classement. Mais, le PSG Handball n’a pas failli. S’ils ont dû batailler en première période face à une formation bretonne plus fraîche physiquement (7-7, 11e), les handballeurs parisiens ont réussi à faire le trou au fil du match (12-8, 18e) pour mener de trois buts à la pause (19-16, 30e). Au retour des vestiaires, le club de la capitale a poursuivi sa domination avec notamment un Jannick Green décisif dans les buts. Le PSG Handball s’impose en maîtrise sur le score de 38-33 et conserve sa place de leader avec ce huitième succès de rang en championnat. Les champions de France ont notamment pu compter sur Elohim Prandi, auteur de 10 buts et 3 passes, et l’homme du match, Yahia Omar (7 buts et 5 passes). De son côté, le portier Jannick Green a réalisé 7 parades dans cette rencontre. Après la trêve internationale, le PSG Handball retrouvera la Liqui Moly StarLigue avec un déplacement à Toulouse (8 novembre) avant le retour de la Ligue des champions face à GOG (12 novembre).

🗣️🎙️ Les réactions parisiennes du coach Stephan Madsen et de Sebastian Karlsson après la victoire face à Cesson Rennes au Stade Pierre de Coubertin #PSGCES pic.twitter.com/7FWp7nSbfo — PSG Handball (@psghand) October 26, 2025