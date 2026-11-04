Le PSG Handball prolonge le contrat de Ferran Solé

Ce mercredi, le PSG Handball a annoncé la prolongation de contrat de l’un de ses cadres, Ferran Solé. Son ailier droit est désormais lié avec le club jusqu’en juin 2029.

Le PSG Handball réalise un début de saison parfait en Daikin Starligue avec neuf victoires en neuf matches. Il s’est aussi qualifié pour le tour principal de l’EHF Champions League alors qu’il avait remporté le Trophée des champions en début de saison. Des bons résultats dont Ferran Solé n’est pas étranger. L’ailier droit (34 ans) est l’un des meilleurs joueurs du club de la capitale cette saison. Ce mercredi, le PSG Handball a annoncé la prolongation du contrat de son international espagnol. Il est désormais lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2029.

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« Je me sens profondément attaché au PSG Handball »

Arrivé au PSG Handball durant l’été 2020, il a passé la barre des 300 matches joués et a fait trembler les filets à plus de 1000 reprises. Dans le communiqué de l’annonce de sa prolongation de contrat, Ferran Solé n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure avec le PSG Handball. « Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2029. Cela fait plusieurs années que je porte ce maillot et je me sens profondément attaché à ce club, dans lequel j’ai grandi en tant que joueur et en tant qu’homme. Je suis fier de poursuivre cette histoire avec mes coéquipiers et de continuer à tout donner pour nos couleurs et nos supporters. » Thierry Omeyer, manager général du PSG Handball, s’est aussi réjoui de conserver l’un de ses meilleurs joueurs. « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Ferran pour les prochaines saisons. Depuis son arrivée, il a démontré toute son efficacité et son professionnalisme. Son expérience, sa régularité et son attachement au club sont de véritables atouts pour notre équipe. Cette prolongation s’inscrit dans la continuité du travail que nous menons et de nos ambitions pour les prochaines saisons. »