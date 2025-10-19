Psg handball
Le PSG Handball réalise le sept sur sept en championnat

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 octobre 2025

Ce dimanche soir, le PSG Handball se déplaçait à Chartres en Liqui Moly Starligue. Et les Parisiens se sont facilement imposés pour prendre seuls la tête du championnat.

Après sa défaite rageante en EHF Champions League contre Plock jeudi soir (35-32), le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche soir avec un déplacement à Chartres en Liqui Moly Straligue, compétition dans laquelle il a gagné ses six premiers matches. Le début de match est à l’avantage du PSG Handball, qui fait très rapidement la course en tête (1-3, 5e). Les locaux vont réussir à rester dans le match (7-7, 16e) mais les Parisiens vont accélérer pour réussir à prendre quatre buts d’avance ( 9-13, 25e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec une avance de cinq buts pour le PSG Handball (10-15). À noter l’accomplissement de Jannick Green lors de cette première mi-temps, auteur de son 600e arrêt en Liqui Moly Starligue.

Un match maîtrisé de bout en bout

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination ( 13-19, 34e) pour faire monter l’écart de plus en plus (22-29, 51e). Les locaux ne vont pas réussir à réduire l’écart face à la domination totale des Rouge & Bleu. Les Parisiens s’imposent finalement de huit buts (26-34) et poursuivent leur sans-faute en championnat avec un septième succès en sept matches. Le PSG Handball profite du nul entre ses deux concurrents pour le titre, Montpellier et Nantes, pour prendre seul la tête de la Liqui Moly Starligue avec un point d’avance sur les Montpelliérains. Les Parisiens retrouveront les parquets jeudi soir avec la réception de Gog en EHF Champions League avant de retrouver le chemin du championnat avec la réception de Cesson Rennes dimanche.

