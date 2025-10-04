Le PSG Handball reçu 5 sur 5 en Liqui Moly Starligue

Si le PSG Handball a des difficultés en Europe, tout se passe bien en Liqui Moly Starligue. Hier soir, le club de la capitale a finalement disposé de Dijon (35-27).

Avec deux défaites en trois matches d’EHF Champions League et une défaite lors du Trophée des champions, le PSG Handball ne réalise pas son meilleur début de saison. Mais il peut se réjouir d’une très bonne entame en championnat. Avant d’affronter Dijon au stade Pierre de Coubertin, les Parisiens avaient en effet remporté leurs quatre premiers matches de Liqui Moly Starligue. Le début de match est serré (3-2, 5e). Mais petit à petit, le PSG Handball va réussir à se détacher (11-7, 19e). Les visiteurs ne vont pas lâcher et revenir à un but (11-10, 22e) avant de voir le PSG se détacher de nouveau pour finalement rentrer aux vestiaires avec cinq buts d’avance (19-12).

Une accélération fatale pour Dijon en seconde période

En début de seconde période, ce sont les Dijonnais qui reviennent mieux dans le match avec un petit rapproché (18-15, 33e). Les Parisiens tombent aussi sur un grand Wassim Helal dans les buts de Dijon, avec sept arrêts au bout de 35 minutes de jeu. Après le 900e but en Liqui Moly Starligue de Ferran Solé (19-16, 36e), le PSG Handball va accélérer et largement augmenter son avance au tableau d’affichage (29-22, 50e). Une avance qui va monter jusqu’à plus huit, score final (35-27). Avec ce cinquième succès en cinq matches, le PSG Handball conserve la tête du championnat. Il reprendra le chemin des parquets avec la réception de Zagreb en EHF Champions League jeudi soir.