Le PSG Handball remporte son premier match d’EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball jouait son premier match d’EHF Champions League à Coubertin contre Zagreb. Et dans un match disputé, les Parisiens se sont imposés devant leurs supporters (34-30).

Le PSG Handball a commencé sa saison d’EHF Champions League avec un match nul sur le parquet d’Aalborg le 9 septembre dernier (33-33). Hier soir, il jouait pour la première fois de la saison à domicile dans la compétition européenne. Les Parisiens affrontaient Zagreb au stade Pierre de Coubertin. Le début de match est serré, les deux équipes se rendant coup pour coup (3-3, 5e). Le PSG Handball va ensuite accélérer pour prendre cinq buts d’avance (9-4, 12e). À l’approche de la fin de la première mi-temps, les visiteurs vont réussir à se rapprocher petit à petit jusqu’à égaliser (15-15, 24e) et même prendre les devants (16-17, 28e). Le PSG Handball va tout de même virer en tête après les 30 premières minutes de la rencontre (18-17).

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Un match disputé

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va réussir à conserver l’avantage au score, ce dernier oscillant entre un et deux buts (24, 22, 42e). Zagreb va tout de même une nouvelle fois égaliser (26-26, 46e), réussissant même à reprendre l’avantage à l’entame des dix dernières minutes de la rencontre (27-28, 51e). Malgré ce fait de match, le PSG Handball va réussir à rapidement reprendre l’avantage (29-28, 54e) pour ne plus jamais le lâcher et finalement s’imposer de quatre buts (34-30). Lors de ce premier succès européen de la saison, Yahia Omar et Elohim Prandi ont brillé avec respectivement dix et huit buts. Les Parisiens retrouveront les parquets dimanche soir avec la réception de Chartres en Daikin Starligue.





