Le PSG Handball renoue avec le succès en championnat

Hier soir, le PSG Handball se déplaçait à Limoges lors de la 24e journée de Liqui Moly Starligue. Les Parisiens se sont imposés (28-32) et conservent la tête du championnat.

Après sa défaite en demi-finale de la Coupe de France contre Montpellier, le PSG Handball retrouvait les parquets hier soir avec le déplacement à Limoges dans le cadre de la 24e journée de Liqui Moly Starligue. Leaders avec deux points d’avance sur Nantes, les Parisiens voulaient s’imposer pour conserver cette avance et continuer leur chemin vers le titre de champion de France. En début de match, le PSG Handball prend légèrement les devants (1-3, 4e) même s’il n’arrive pas à se créer une avance conséquente (3-4, 9e). Les locaux vont même réussir à égaliser (10-10, 18e). Les Parisiens vont accélérer dans les dernières minutes de la première mi-temps (13-16, 28e) pour finalement rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance (14-16).

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Un match accroché

En seconde période, le PSG Handball va accélérer et rapidement compter quatre buts d’avance (14-18, 31e). Mais Limoges va réussir à revenir et égaliser (20-20, 40e). Malgré ça, les locaux ne vont jamais réussir à prendre l’avantage, le club de la capitale arrivant à rester devant sans jamais trembler. L’écart entre les deux équipes remontera à quatre buts (24-29, 54e), écart final de cette rencontre (28-32). Dans ce match, Ferran Sole a brillé avec sept buts, comme Yahia Omar (6 buts). Dans les cages, Mikkel Lovkvist a réalisé pas moins de seize parades. Avec ce succès, le PSG Handball conserve sa place de leader avec quatre points d’avance sur Nantes, qui a un match en moins. Les Parisiens retrouveront le championnat vendredi soir avec un déplacement à Cesson-Rennes dans le cadre de la 25e journée.