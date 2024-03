Le PSG Handball renoue avec le succès en championnat

Le PSG Handball retrouvait la Liqui Moly Starligue hier avec la réception de Chambéry. Après un nul contre Toulouse, les Parisiens ont renoué avec le succès (34-33).

Toujours invaincu en championnat, le PSG Handball avait concédé ses premiers points la semaine dernière avec son match nul contre Toulouse (29-29). Après un succès en EHF Champions League, ce qui lui a permis de terminer troisième de sa poule et d’affronter en huitièmes de finale le Wisla Plock, le club de la capitale retrouvait le championnat – toujours à Coubertin – hier soir. Le début de match est équilibré, les deux équipes se rendent coup sur coup (5-5, 8e). Le PSG Handball va réussir à prendre les devants à la 10e minute (7-6) même si Chambéry va reprendre le contrôle du match à 10 minutes de la mi-temps (9-10, 20e). Un retour de courte durée puisque les Parisiens vont réussir à reprendre l’avantage pour finalement rentrer aux vestiaires avec deux réalisations d’avance (17-15).

Frayeur pour Nikola Karabatic

En seconde période, le PSG Handball va continuer sa domination, arrivant à rapidement prendre quatre buts d’avance (24-20, 40e). Un avantage qui va même monter jusqu’à plus six (27-21, 43e). Une avance que le PSG va réussir à conserver de longues minutes, avant de voir Chambéry revenir petit-à-petit dans les dix dernières minutes de la rencontre (31-28, 53e). Les visiteurs vont réussir à revenir à un but (34-33), score final. Les Parisiens repartent donc de l’avant en Liqui Moly Starligue et confortent leur première place. Lors de cette rencontre, Nikola Karabatic s’est fait une frayeur. Touché au coup après un contact avec Queïdo Traoré, l’international français n’a pas repris le match. Après avoir passé le protocole commotion, Karabatic a rejoint le banc, accompagné par le médecin Régis Boxelé, puis est retourné au vestiaire jusqu’à la fin de la partie, indique l’Equipe. À l’issue du match, son entraîneur, Raul Gonzalez s’est voulu rassurant. « Il va bien, il est dans le vestiaire, il était allé rejoindre le staff médical par précaution. » Le PSG Handball, trêve internationale oblige, ne retrouvera les parquets que le 20 mars prochain avec le choc contre Montpellier en demi-finale de la Coupe de France.