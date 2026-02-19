Le PSG Handball reste en vie en EHF Champions League

Le PSG Handball réalise une saison compliquée en EHF Champions. Mais grâce à sa victoire contre Zagreb hier, il peut encore prétendre à une qualification au tour suivant.

En EHF Champions League, le PSG Handball compte trois victoires et sept défaites. Malgré ce parcours difficile, les Parisiens peuvent encore se qualifier pour la suite de la compétition. Pour cela, ils doivent remporter leurs derniers matches de phase de poules. Et cela commençait hier soir avec un déplacement à Zagreb dans le cadre de la onzième journée. En Croatie, le début de rencontre est serré (3-3, 6e) avant que le PSG Handball ne prenne un léger avantage (4-7, 12e). Tout au long de la première mi-temps, les Parisiens vont accélérer pour compter jusqu’à neuf buts d’avance (9-18, 28e). Le PSG Handball rentre finalement aux vestiaires avec huit buts d’avance (10-18).

Jannick Green en feu dans ses buts

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination totale, arrivant à conserver une très large avance, qui ne descendra pas sous les sept réalisations. Les Parisiens s’imposent finalement de onze buts (24-35) pour conserver toute leur chance de se qualifier pour le tour suivant, eux qui se classent actuellement cinquième de leur poule, avant-dernière place qualificative pour les barrages. Lors de cette magnifique victoire, Jannick Green a brillé dans les buts du PSG Handball avec pas moins de 18 parades, son record sous le maillot parisien. En attaque, Yahia Omar et Kamil Syprzak ont brillé avec sept buts chacun, tout comme Mateo Maras (cinq réalisations). Avant de retrouver l’EHF Champions League avec la réception de Szeged jeudi, le PSG Handball recevra Aix dimanche après-midi en Liqui Moly Starligue.