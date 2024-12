Le PSG Handball retrouve le succès en championnat

Hier soir, le PSG Handball recevait Saint-Raphaël pour son dernier match de l’année 2024. Les Parisiens se sont imposés (41-34) et terminent l’année sur une bonne note.

La semaine dernière, le PSG Handball s’est incliné pour la première fois de la saison en Liqui Moly Starligue sur le parquet de Nantes (34-31), sa bête noire, lui qui s’est imposé lors de ses quatre derniers matches contre les Rouge & Bleu toutes compétitions confondues. Hier soir, les coéquipiers de Luka Karabatic retrouvaient le championnat de France avec la réception de Saint-Raphaël pour le dernier match de l’année 2024. Le PSG Handball démarre fort cette rencontre avec huit buts marqués en huit minutes et déjà un écart de plus cinq (8-3). Les Parisiens vont totalement dominer la première mi-temps pour finalement rentrer aux vestiaires avec une avance de huit buts (23-15).

Le PSG ne s’est jamais fait peur dans ce match

En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination même après la 40e minute de jeu, il va avoir quelques problèmes d’adresse qui vont permettre à Saint-Raphaël de se rapprocher (31-27, 47e). Mais le PSG Handball ne va jamais trembler et réussir à maintenir un confortable matelas d’avance pour finalement s’imposer de sept buts (41-34). Avec ce succès, le club de la capitale conserve sa deuxième place, à égalité de points avec Nantes. Les Parisiens ne retrouveront les terrains que le 7 février prochain et la réception de… Nantes en quarts de finale de la Coupe de France. En effet, beaucoup de joueurs du PSG Handball seront concernés par le championnat du monde qui débutera le 14 janvier prochain et se terminera le 2 février.