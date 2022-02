Le PSG Handball retrouve le succès en EHF Champions League

Le PSG Handball retrouvait l’EHF Champions League hier soir avec la réception de Flensburg. Après son match nul contre le FC Barcelone (28-28) le 9 décembre dernier, le club de la capitale voulait reprendre sa marche en avant pour conserver sa place dans les trois premiers de sa poule. Le début de match est en la faveur des Parisiens qui prennent trois longueurs d’avance (7-4, 12e). Une avance qui va même monter à plus 5 (13-8) avant de se terminer à plus 4 à la mi-temps (17-13).

Après une première mi-temps maîtrisée, le PSG Handball va poursuivre dans ce sens et réussir à conserver une avance confortable pendant une très grande partie du second acte. Mais le club allemand va réussir un petit rapproché à deux buts en toute fin de match mais les coéquipiers de Mikkel Hansen ne vont pas craquer et repartir avec la victoire (33-30). Avec ce succès, les Rouge & Bleu conservent leur troisième place, à quatre points du leader Kielce avec un match en moins.