Ce dimanche, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Dunkerque lors de la 12e journée de la Daikin Starligue. Et les Parisiens se sont offert une douzième victoire en douze matches.

Après son match nul contre Plock en EHF Champions League jeudi (29-29), le PSG Handball retrouvait la Daikin Starligue avec un déplacement à Dunkerque. Leader et vainqueur de ses onze matches de championnat cette saison, le club de la capitale voulait poursuivre son sans-faute ce soir. Les Parisiens prennent d’entrée le contrôle du match et vont rapidement compter quatre d’avance (2-6, 7e). Les Parisiens vont maintenir une avance confortable durant pratiquement l’intégralité de la première mi-temps, les locaux arrivant tout de même à revenir à un but (7-8, 15e) et même égaliser (9-9, 16e). Le PSG Handball va rapidement reprendre une belle avance (9-13, 23e) pour finalement rentrer aux vestiaires avec trois buts d’avance (12-15).

À lire aussi : Le PSG Handball prolonge le contrat de Ferran Solé

Le PSG n’a jamais tremblé

En début de seconde période, le PSG Handball va accélérer et prendre cinq buts d’avance (12-17, 33e). Il va dérouler et réussir à augmenter son avance pour finalement une très large victoire (20-33) et poursuivre son sans-faute en championnat avec une douzième victoire en douze matches et consolider sa place de leader. Dans ce match, Mateo Maras a fortement brillé avec dix buts. Bjarki Elisson lui a fait trembler les filets à sept reprises. Dans les buts, Mikkel Lovkvist a été impérial avec pas moins de 18 arrêts. Rodrigo Corrales, lui, a réalisé six arrêts. Les Parisiens retrouveront les parquets avec un déplacement à Berlin jeudi 3 décembre avant de retrouver Sélestat en Daikin Starligue.