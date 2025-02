Le PSG Handball se qualifie pour les demi-finales de Coupe de France après un scénario fou

De retour à la compétition hier soir, le PSG Handball affrontait Nantes en quarts de finale de Coupe de France. Après un scénario fou, les Parisiens se sont qualifiés pour les demi-finales (40-39).

Hier soir, sur le parquet de Coubertin, le PSG Handball retrouvait les terrains après la pause dû au Mondial avec la rencontre contre sa bête noire de ces dernières années, Nantes. Battus quatre fois de suite par les Nantais, les Parisiens voulaient mettre fin à cette malédiction lors du quart de finale de la Coupe de France. L’entame de match est serrée, les deux équipes se rendent coup pour coup (4-4, 6e). Après dix minutes de jeu, les visiteurs vont accélérer et prendre quatre buts d’avance (7-11, 12e). Le PSG Handball va petit à petit revenir pour finalement réussir à égaliser à trois minutes de la fin de la mi-temps (15-15, 27e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité (16-16).

Une victoire au bout du suspens

En seconde période, c’est le PSG Handball qui va prendre une légère avance (22-19, 38e), une avance qui montra même à plus quatre (24-20, 41e) mais comme le club de la capitale en première période, les Nantais vont réussir à petit à petit revenir pour finalement réussir à égaliser (27-27, 47e). Les deux équipes ne vont pas réussir à se départager et il faut une parade exceptionnelle au buzzer d’Andreas Palicka pour permettre au PSG Handball de ne pas se faire éliminer et de jouer la qualification lors de la séance des tirs au but (35-35). Et dans cet exercice, les joueurs de Raul Gonzalez ne vont pas trembler en réunissant leurs cinq tentatives, alors que Nantes va voir l’une de ses tentatives repoussée magistralement par Jannick Green. Les Parisiens se qualifient donc pour les demi-finales de la Coupe de France (40-39) après un match haletant. Les coéquipiers d’Elohim Prandi retrouveront les parquets jeudi soir (20h45° avec la réception de Plock en EHF Champions League avant de retrouver Dunkerque en Liqui Moly Starligue le 16 février (17 heures).