Le PSG Handball se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France

Presque deux mois après son dernier match, le PSG Handball affrontait Saran en quart de finale de Coupe de France. Et les Parisiens n’ont pas tremblé (25-30).

En raison de l’Euro de handball, le PSG a joué son dernier match le 18 décembre dernier avec un match nul contre Nantes en Liqui Moly Starligue (31-31). Hier soir, les Parisiens retrouvaient les parquets avec un déplacement à Saran en quart de finale de la Coupe de France. Le début de match est à l’avantage des Rouge & Bleu, qui prennent rapidement quatre buts d’avance (4-8, 8e). La première mi-temps est à sens unique avec une très large avance parisienne (5-12, 15e). Le PSG Handball rentre aux vestiaires avec une belle avance de sept buts (12-19).

Un retour à la compétition victorieux

En seconde période, le PSG Handball va réussir à gérer son avance, sans jamais vraiment être inquiété par les locaux (19-25, 50e). Les coéquipiers d’Elohim Prandi s’imposent finalement de cinq buts (25-30) et se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de France. Prochains matches du PSG Handball : le déplacement à Dunkerque en Liqui Moly Starligue vendredi soir (20 heures) et un déplacement à Zagreb le 18 février en EHF Champions League.