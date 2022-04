Après un match nul en Norvège la semaine dernière (30-30), le PSG recevait Elverum hier soir dans le cadre du huitième de finale retour de l’EHF Champions League. Le début de match est serré mais les Rouge & Bleu arrivent à prendre l’avantage rapidement (5-4, 8e). Une avance qui va augmenter à quatre buts assez rapidement (10-6, 15e). Les Parisiens vont continuer à dominer cette fin de première mi-temps allant prendre jusqu’à six buts d’avance, écart au moment de rentrer aux vestiaires (20-14).

En seconde période, le PSG va continuer à dominer et augmenter son avance (24-16, 37e). Une avance qui va même monter jusqu’à neuf buts pour les Parisiens (35-26, 53e). Ils gèrent tranquillement la fin du match et l’emportent finalement de sept buts (37-30). Le PSG Handball se qualifie donc pour les quarts de finale de l’EHF Champions League et affrontera Kiel avec le match aller le 11 ou 12 mai à Coubertin.