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Le PSG Handball se rapproche du titre de champion de France

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 avril 2026

Hier soir, le PSG Handball se déplaçait à Cesson-Rennes pour le compte de la 25e journée de Liqui Moly Starligue. Dans un match disputé, les Parisiens se sont imposés (31-34).

Le PSG Handball n’a plus qu’une seule compétition à disputer cette saison, la Liqui Moly Starligue. Hier soir, le club de la capitale se déplaçait à Cesson-Rennes pour le compte de la 25e journée. Leader avec deux points d’avance sur Nantes, le PSG Handball voulait garder son avance afin de se rapprocher du titre de champion de France. Le début de match est serré. Les deux équipes se rendent coup pour coup (4-4, 4e) avant que les locaux prennent une petite avance (6-4, 6e). Les Parisiens vont rapidement revenir dans le match et reprendre les devants (6-8, 10e). Une avance qu’il va conserver jusqu’à la mi-temps et qui passera à plus quatre dans les dix dernières minutes de la première mi-temps (12-16, 24e), écart à la fin du premier acte (17-21). 

Le PSG Handball éliminé en demi-finale de la Coupe de France
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Un match animé

En seconde période, Cesson-Rennes va réussir à refaire son retard pour finalement égaliser (22-22, 37e). Malgré ce retour, le PSG Handball ne va pas paniquer et réussir à reprendre quatre buts d’avance à l’approche des dix dernières minutes du match (24-28, 47e). L’avance va même monter à plus cinq (25-30, 52e). Poussé par son public, Cesson-Rennes va réussir à recoller à deux buts (29-31, 56e) sans réussir à faire douter le PSG Handball, qui s’impose finalement de trois buts (31-34). Lors de ce succès, Luc Steins a brillé avec quatre buts et treize passes décisives. Le meilleur buteur du match côté PSG Handball se nomme Kamil Syprzak avec sept buts en sept tentatives. Avec ce succès, le PSG Handball conserve sa place de leader avec deux points d’avance sur Nantes. Les Parisiens retrouveront les parquets le 3 mai prochain avec la réception de Chartres lors de la 26e journée de Liqui Moly Starligue

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