Le PSG Handball se relance en EHF Champions League

Le PSG Handball réalise un début de saison européen compliqué (deux victoires et quatre défaites). Hier soir, il voulait rester dans la course à la qualification au tour suivant contre Gog.

Hier soir, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Gog dans le cadre de la septième journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Après seulement deux victoires contre quatre défaites, dont une au stade Pierre-de-Coubertin contre les Norvégiens, le 24 octobre dernier (34-36), les Parisiens voulaient s’imposer en Norvège pour encore croire à une qualification pour le tour suivant. Le début de match est à l’avantage des locaux, qui prennent rapidement un léger avantage (4-2, 6e). Mais les Parisiens vont réussir à revenir à égalité (6-6, 12e) et même passer devant (8-9, 16e). Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup, pour finalement voir Gog virer en tête à la mi-temps (18-13).

Un succès qui s’est dessiné en deuxième mi-temps

Dès le début de la seconde période, le PSG Handball va prendre l’avantage (20-21, 37e). Les Parisiens vont réussir à prendre trois buts d’avance (22-25, 46e) même si Gog ne va pas abdiquer et réussir à se rapprocher à un but (26-27, 50e). Les Parisiens ne vont pas trembler et réussir à reprendre une avance confortable, pour terminer la rencontre avec une victoire de trois buts (28-31). Avec ce succès, le troisième en sept matches d’EHF Champions League, les Parisiens remontent à la cinquième place à deux points de la troisième place. Lors de ce précieux succès, Elohim Prandi a brillé avec huit buts, tout comme Omar Yahia avec six réalisations ou encore Ferran Sole (5 buts). Le PSG Handball va retrouver les parquets avec le déplacement à Istres en Liqui Moly Starligue dimanche, trois jours avant le choc d’EHF Champions League contre le FC Barcelone.