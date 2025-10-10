Le PSG Handball se relance en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball recevait Zagreb en EHF Champions League. Dans un match haletant, les Parisiens se sont imposés devant leur public (35-32).

Le PSG Handball a réalisé un début de saison difficile en EHF Champions League avec deux défaites en trois matches. Hier soir, il recevait Zagreb lors de la quatrième journée de la phase de poules de la compétition européenne. Le début de match est à l’avantage des Parisiens avec une petite avance (4-2, 5e). Les coéquipiers d’Elohim Prandi vont ensuite réussir à prendre quatre buts d’avance (9-5, 12e). L’avance va même monter jusqu’à plus 5 (12-7, 17e). Mais en fin de première période, les visiteurs vont prendre le contrôle du match pour finalement revenir à une réalisation à la mi-temps (18-17).

Une victoire au forceps

En début de seconde période, Zagreb va réussir à égaliser (21-21) et même passer devant (22-25, 41e). Les visiteurs, malgré la volonté du PSG Handball, vont réussir à maintenir une légère avance dans ce match (24-26, 46e). Le club de la capitale ne va pas abdiquer et réussir à égaliser à cinq minutes de la fin. Alors que l’on se dirigeait vers un match nul, le PSG Handball va renverser le match et finalement s’imposer que trois buts (35-32). Un deuxième succès en quatre rencontres en EHF Champions League qui va peut-être lancer la saison européenne du PSG. Les Parisiens retrouveront les parquets dimanche avec la réception de Sélestat en Liqui Moly Starligue.