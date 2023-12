Le PSG Handball se relance en Ligue des champions

Après quatre matches sans victoire en EHF Champions League, le PSG Handball a renoué avec le succès suite à sa victoire sur le parquet d’Aalborg (30-32).

Si son parcours en championnat est pour l’instant parfait (12 victoires en autant de rencontres), le PSG Handball éprouve de grande difficulté en Ligue des champions. Avant leur match au Danemark face à Aalborg ce jeudi, les Rouge & Bleu avaient déjà perdu à quatre reprises et concédé un match nul dans la compétition. Le match face aux Danois était donc d’une importance capitale pour se relancer dans le groupe. Et dans ce match comptant pour la 10e journée d’EHF Champions League, le club parisien a livré une vraie bataille pour obtenir les deux points de la victoire.

Une victoire arrachée dans les dernières minutes

Au terme d’un véritable combat, les Rouge & Bleu l’ont emporté 30 à 32. Les Parisiens avaient bien entamé la rencontre en menant rapidement au score (0-3, 4′), mais par la suite les Danois ont infligé un 5-0 au club de la capitale pour reprendre l’avantage au score (8-6, 12′). Dans un premier acte rythmé où les joueurs se sont rendus coup pour coup, les deux formations ont regagné les vestiaires sur un score de parité (15-15, 30′). Au fil des minutes, Aalborg maintenait la pression et prenait même une avance de trois buts à dix minutes de la fin de la rencontre (27-24, 50′). Mais les Parisiens ont réussi à réduire l’écart à cinq minutes du terme (28-27, 54′) avant d’enfin prendre l’avantage en fin de rencontre pour finalement s’imposer sur le score de 30 à 32. À noter l’excellente performance d’Elohim Prandi, auteur de 6 buts, et d’un Jannick Green auteur de 10 arrêts. Un succès qui permet aux Parisiens de remonter à la 4e place. Le PSG Handball termine donc de la meilleure des manières son année 2023 sur la scène européenne et retrouvera l’EHF Champions League le 14 février prochain face à Pelister.

