Le PSG Handball se relance en Liqui Moly Starligue

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball retrouvait les parquets avec un déplacement à Saint-Raphaël pour le compte de la 18e journée de la Liqui Moly Starligue. Après sa défaite contre Veszprem en EHF Champions League (33-37), le club de la capitale souhaitait retrouver le succès en championnat pour rester dans la course au titre. Le début de match est serré (3-3, 4e). Il faut attendre le quart d’heure de jeu pour voir une équipe prendre une légère avance, et ce sont les locaux (11-9, 15e). Mais le PSG Handball va rapidement revenir au score et même prendre l’avantage (13-14, 22e). En fin de première mi-temps, les Parisiens vont accélérer pour rentrer aux vestiaires avec un avantage de quatre buts (17-21).

Un choc contre Nantes la semaine prochaine

En seconde période, le PSG Handball va bien gérer son avance de quatre buts pendant plusieurs minutes. Dans les quinze dernières minutes de la rencontre, les Parisiens vont accélérer et sans cesse augmenter leur avance (24-30, 47e). Une avance qui finira par atteindre les neuf buts, écart final de la rencontre (30-39). En attaque, Kamil Syrkzak a brillé avec huit buts, tout comme Elohim Prandi avec six réalisations. Dans les buts, Andreas Palicka a réalisé pas moins de 17 arrêts. Avec ce succès, le PSG Handball conforte sa deuxième place à un point de Nantes, son futur adversaire en championnat dimanche à 17 heures.

